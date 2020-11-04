«الرقابة على الأدوية»: مخالفات جسيمة بمركز طرابلس الطبي

كشف مركز الرقابة على الأدوية والأغذية عن وجود مخالفات جسيمة وصفها بالجريمة في حق المواطن بمركز طرابلس الطبي.

وقال المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مفتشي «مركز الرقابة رفقة جهاز الردع وجهاز الحرس البلدي قاموا بزيارة تفتيشية رقابية استهدفت مستشفى طرابلس الطبي بمنطقة الفرناج استهدفت كافة الأقسام والعيادات ومخازن الأدوية والمقاهي داخل المستشفى، والتي على سجل مفتشو المركز العديد من المخالفات الجسيمة خلالها».

مخالفات الإسعاف

وأكد بيان الرقابة على الأدوية والأغذية أن «المخالفات في قسم الاسعاف تمثلت في عدم إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعدم الإهتمام بالطريقة الصحيحة للتخلص من المخلفات الطبية، وعدم الإهتمام بصيانة الأسقف ووجود بعض الأسلاك الكهربائية غير مغطاة بشكل صحيح و هذا مخالف لقواعد السلامة».

وأشار المركز إلى أن «مخزن الإسعاف غير مطابق للإشتراطات الصحية من حيث التهوية، وتخزين محاليل وريدية بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، كما أن المختبر الخاص بالاسعاف مقفل و المواد التشغيلية ملقاة جانب المختبر».

عدم نظافة جهاز التصوير المقطعي

كما سجل الفريق مخالفات في حجرة التصوير المقطعي، تمثلت في وجود مخلفات طبية مستعملة داخل حجرة التصوير في مكان غير مخصص لها، إضافة إلى كوابل وأسلاك جهاز التصوير المقطعي مكشوفة ما يخالف قواعد الأمن والسلامة، وعدم الاهتمام بنظافة جهاز التصوير المقطعي.

ورصد فريق التفتيش مخالفات عدة في قسم العناية، منها عدم اهتمام الطاقم الطبي بالشروط الصحية الوقائية الخاصة بدخول قسم العناية، ووجود أدوية منتهية الصلاحية في غرفة العناية، ووجود معدات خاصة بغسيل الكلى مخزنة ومتراكمة في الممرات.وأشار الفريق إلى ملاحظة «ثلاث مخالفات في قسم القسطرة، هي أن القسم في حالة صيانة مع وجود مرضى داخل حجرات العمليات، ووجود أدوات مستعملة خاصة بالقسطرة مع الأدوات النظيفة، ووجود أكياس التعقيم موجود بها أدوات غير معقمة داخل القسم».

أدوية منتهية الصلاحية

وتابع الفريق أن عناية الباطنة أحتوت على أربع مخالفات، هي «وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل القسم، والنظافة العامة غير جيدة، ووجود مواد غذائية في أدراج الأدوية، وتهالك الأرضيات والجدران والأسقف».وأشار التقرير إلى أن «مخزن الأدوية الرئيسي، ولوحظ أن أحد المخازن المبردة يحتاج إلى صيانة من حيث التبريد ويوجد رطوبة في الجدران وغير صالحة لشروط تخزين الأدوية ووجود أدوية قطرة عيون phenicol eye drop خارج ثلاجة التبريد».

وخلال الجولة، سجل فريق التفتيش إلى خمس مخالفات في مخزن المستلزمات الطبية، هي سوء النظافة العامة ورطوبة في الجدران والأسقف وهذا غير مطابق للاشتراطات الصحية للمخازن، ووجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية مخزنة مع مستلزمات طبية غير منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة». وأكد المركز «اتخاذ كافة الاجراءات القانونية و إحالة التقرير الذي أعده مفتشو المركز للنيابة العامة و جهاز الردع وجهاز الحرس البلدي كلا حسب الاختصاص».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا