مجلس شيوخ الجبل الأخضر: نحن في حل من كل الأجسام السياسية بليبيا

أعلن فرع مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا الجبل الأخضر، أنه في حل من كل الأجسام السياسية في ليبيا من مجلس النواب ومايسمى بمجلس الدولة وحكومة الوفاق غير المعتمدة والحكومة المؤقتة التى انتهت صلاحيتها ولم تعد تملك المشروعية القانونية.

وأضافت مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا في بيان أنها ترفض كل الأشخاص الذين يعملون على إفقار الليبيين شكلا وموضوعا، مطالبه برحيلهم.

وشدد البيان على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات من أجل أن يقرر الليبيون مصيرهم دون وجود لتلك الأجسام أو الأشخاص التى ضاق بهم الشعب وسئم منهم الشعب، مضيفا أنهم على مدار سنوات وجودهم لم يقدموا شيئا بل سلبوا ثروات وأمن وسيادة البلاد، بحسب البيان.

وطالب البيان بتشكيل حكومة أزمة لا تزيد فترتها عن 6 أشهر تنحصر مهمتها في التجهيز للانتخابات وإجرائها حسب المدة المذكورة، مطالبا بإلزام أعضاء حكومة الأزمة و الرئاسي الذي سيتم تشكيله بشكل مؤقت بالتوقيع على تعهد باستقالتهم بمجرد انتهاء الوقت المحدد للحكومة والذهاب إلى الانتخابات فورًا.

وأكد البيان أن الشعب الليبي عاني خلال السنوات العشر الماضية الأمرين وذاق الهوان وعاش الموت كوجبة يومية وحرم من أبسط حقوقه الآدمية من أزمات الكهرباء وانقطاع المياه وشح السيولة في أسوأ معاناة تمر على المواطن الليبي الذي لم يبق له من الخيارات إلا بين الموت والموت.

وأوضح البيان أن كل الأجسام التي ولدت خلال هذه “العشرية السوداء” فاقمت من مآسي الشعب الليبي ودفعت به إلى البحث عن الحياة حتى ولو مات في البحر مُهاجرا بطريقة غير شرعية.

وأكد البيان أن الكوارث تتعاظم يوميًا رغم تصدر العديد من الأجسام للمشهد السياسي في ليبيا والتي لم تجلب إلا الدمار والحروب والدم والفقر.

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