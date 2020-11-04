«الخارجية التركية» تنظم لقاء لـ«ممثلين» عن «الطوارق والأمازيغ والتبو» في «أنقرة»

قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم، إنه “الخارجية التركية” استقبلت ممثلين من مكونات الطوارق و التبو و الأمازيغ في ليبيا للتشاور معهم.

أضاف نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم، في تغريدة على حساب “الخارجية التركية” أن بلاده ستواصل العمل للحفاظ على سلامة ليبيا وتحقيق السلام فيها، وفق زعمه.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إنه التقى مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن وزارة الخارجية التركية، فإن أوغلو قال:” دعمنا للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة مستمر في توفير السلام والاستقرار الدائم في ليبيا”.

وتابع وزير الخارجية التركي لـ”ويليامز” أن تركيا ستظل دائما مع شعب ليبيا والأصدقاء، وستقف دائما الى جانب شعب ليبيا الودود والإخوة” على حد تعبيره.