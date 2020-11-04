اتحاد القبائل الليبية: البعثة الأممية انحرفت بحوار تونس بجعل 50 % من الحاضرين ينتمون لجماعة الإخوان

وجه اتحاد قبائل ليبيا، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أوضح فيه أن المسار السياسي الذي تقوده البعثة الأممية والمزمع عقده يوم 9 نوفمبر في تونس، منحرف عن مساره.

وأوضح الخطاب، أن البعثة امتنعت عن وضع الأسس الصحيحة لحل الأزمة الليبية، الأمر الذي أدى إلى استمرار معاناة الشعب الليبي بسبب المليشيات المسلحة والعصابات والجماعات الإرهابية والإجرامية والمتطرفة.

وأعرب الخطاب عن رغبة الاتحاد في وضع بعض النقاط التي من خلالها يتم وضع السبل الصحيحة لحل الأزمة في البلاد، باتخاذ قرار تاريخي من هيئة الأمم المتحدة يكفر عن خطئها التاريخي في 2011 والذي كان السبب الرئيسي في انهيار الدولة وتنامي الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية.

وقال الخطاب إن هذه النقاط تتمحور في أن الحوارات واللقاءات التي تجريها البعثة الأممية إنما هي في الحقيقة بين طرف واحد ولكنه انشطر إلى جزئين متصارعين، مبينا أنهم لا يتجاوزون 20 %، ولكن حلف الناتو مكنهم من السيطرة على مقدرات البلاد.

وأضاف الخطاب أن التجاهل المتعمد من قبل البعثة للقبائل والعشائر الليبية لن يفضي إلى حل الأزمة.

وأوضح الخطاب أنه لا يمكن للبعثة الأممية تجاهل أنصار النظام الجماهيري وكذلك تجاهل جميع الفئات الشعبية المعارضة لنكبة فبراير، الذين يمثلون أكثر من 80 % من الشعب الليبي، ولا يمكن التوصل إلى حل سليم وجذري بدونهم.

وأعرب الخطاب عن استياء الاتحاد لما تقوم به المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، من تأييدها المطلق للإخوان المسلمين المسيطرين على غرب البلاد، وأنها اختارت أكثر من 50 % من المدعوين لحوار تونس من الإخوان، وأوضح الخطاب أن البقية ممن يوالون الإخوان وارتبطت مصالحهم الخاصة بهم للاستيلاء على كل البلاد وتحويلها لدولة خلافة تابعة لتركيا وقطر يحكمها الإخوان.

وطالب الاتحاد في ختام خطابه غوتيريس بأن يقف موقفا وصفه بـ” التاريخي” يصحح أخطاء سبقته في انهيار دولة رائدة ودمرت شعب له تاريخ مشرف في الجهاد والنضال، مؤكدين على أنهم لن يفرطوا في تاريخ ليبيا وأنهم سيدافعون عن الوطن وحريته وسيادته.

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