رئيس لجنة الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من سفير إسبانيا لدى ليبيا

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، في اتصال هاتفي مع سفير إسبانيا لدى ليبيا فرانثيسكو خافيير، آخر المستجدات السياسية وجهود مجلس النواب من أجل التهدئة والعودة للحوار.

وأكد العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع مملكة إسبانيا في جميع المجالات، والعمل على القضايا المشتركة بين البلدين، مقدما التهنئة لخافيير لاعتماده كسفير لدولته لدى ليبيا، كما جدد شكره لدور إسبانيا في دعم استقرار ليبيا.

بدوره أكد السفير الإسباني حرص بلاده على تطوير التعاون مع ليبيا في جميع المجالات، والحرص على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

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