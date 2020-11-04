رئيس الوزراء الإيطالي يبحث مع الرئيس التونسي الترتيبات الجارية للحوار الليبي

بحث رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، التطورات الليبية، اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن هذه المكالمة تناولت جملة من المواضيع أهمها العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على مزيد دعمها في كافة المجالات، كما تم التطرق إلى الحوار الليبي الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي عبر عن دعمه وتمنياته بالنجاح لهذا الحوار، وذكّر رئيس الجمهورية التونسي بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة، وبيّن أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها .