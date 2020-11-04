“سلامة”: مقررات اللجنة العسكرية تنم عن روح وطنية مستعادة

قال المبعوث الأممي السابق للدعم في ليبيا، الدكتور غسان سلامة إن المقررات الصادرة عن لقاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة في غدامس تنم عن روح وطنية مستعادة وتذهب في الاتجاه الصحيح نحو تثبيت وقف النار وتطبيع الحالة الأمنية وتنفيذ إتفاق جنيف والقرار ٢٥١٠.

ووصف “سلامة” في تغريدة له على تويتر، ما رشحت عنه مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة ، من مقررات بـــ “التقدم الجديد” وخلص إلى القول : “مبروك لهذا التقدم الجديد وإلى المزيد في الاجتماع المقبل”.

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