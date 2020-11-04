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“سلامة”: مقررات اللجنة العسكرية تنم عن روح وطنية مستعادة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المبعوث الأممي السابق للدعم في ليبيا، الدكتور غسان سلامة إن المقررات الصادرة عن لقاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة في غدامس تنم عن روح وطنية مستعادة وتذهب في الاتجاه الصحيح نحو تثبيت وقف النار وتطبيع الحالة الأمنية وتنفيذ إتفاق جنيف والقرار ٢٥١٠.

ووصف “سلامة” في تغريدة له على تويتر، ما رشحت عنه مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة ، من مقررات بـــ “التقدم الجديد” وخلص إلى القول : “مبروك لهذا التقدم الجديد وإلى المزيد في الاجتماع المقبل”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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