اتحاد القبائل يوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

وجه اتحاد القبائل الليبية أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش حول الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال الاتحاد في الرسالة إن تجاهل القبائل والعشائر الليبية لن يفضي إلى حل الأزمة، مشيرا إلى أن الحل لن يكون إلا من خلالها.

وأضاف الاتحاد أن الإخوان يمثلون أكثر من 50% من المشاركين في الحوار السياسي بتونس، وأنهم يريدون السيطرة على البلاد لتكون تابعة لتركيا.

ودعا اتحاد القبائل الليبية غوتيريش للوقوف في وجه عملية تسليم ليبيا إلى الإخوان المسلين وتركيا وقطر الراعين للإرهاب بحسب الرسالة.

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