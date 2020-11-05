“الشريف”: سرت – الجفرة خطاً أبيضاً للسلام

ثمن عضو مجلس النواب “إسماعيل الشريف” ما قال إنه (الروح الوطنية العالية التي تحلت بها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة وشجاعتها لما توصلت إليه بمدينة غدامس من توصيات وإجراءات أخرى تنفيذية).

ورحب “الشريف”، -النائب عن بلدية الجفرة في البرلمان- عبر تدوينة له بصفحته الرسمية، بما رشح عن مباحثات غدامس من مقررات، بقوله: ( إننا نرحب بأن يتحول خط سرت – الجفرة خطاً أبيضاً للسلام وأن تكون مدينة هون مقراً للجنة الفرعية الأمنية).

ودعا النائب في ختام كلمته كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ببلدية الجفرة بـتقديم كل الدعم والمساندة، وأن تكون بلدية الجفرة ( دائماً واحةً للسلام وأهلها دعاة للمصالحة الوطنية ورأب الصدع وإصلاح ذات البين) – حسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية