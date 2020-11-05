اللجنة المركزية تعلن فتح باب الترشح لعضوية عدد من المجالس البلدية 

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية، لكل من حي الأندلس وتاجوراء وسواني بن آدم، بدءا من يوم غد الخميس الـ5 من نوفمبر وحتى الـ19 من نفس الشهر.

كما نبهت اللجنة إلى أن استلام ملفات الترشح سيكون من الساعة الـ9 صباحا حتى الساعة الـ2 ظهرا بمقار اللجان الفرعية المعنية، مشيرة إلى ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مشددة على أنه لن يتم استلام أي ملف لم يلتزم صاحبه بهذه الإجراءات.

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