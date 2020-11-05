المشير حفتر يوجه تعليمات لإطلاق عملية أمنية موسعة لفرض القانون وضبط الأمن

وجه القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، خلال اجتماع موسع ضم كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ورئيس الأركان العامة، وجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ وجه تعليماته المباشرة والمشددة لإطلاق عملية أمنية مشتركة موسعة

تعمل على فرض القانون وضبط الأمن والقضاء على الجريمة وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربها الشخصية، والقبض السريع على كل المطلوبين وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام.

وحسب مكتب إعلام القيادة العامة فقد أكد المشير حفتر على ضرورة تنفيذ كل الأوامر الموجهة في مدة زمنية معينة، مشددا على محاسبة كل المعرقلين والمقصرين والمتواطئين بصورة قانونية عاجلة تحت إشرافه المباشر.

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