صحيفة تركية: أنقرة باقية في ليبيا طالما حكومة الوفاق مستمرة في طلب المساعدة

زعمت صحيفة «هابرلر» التركية، اليوم الأربعاء، أن تركيا باقية في ليبيا طالما حكومة الوفاق مستمرة في طلب المساعدة والاستشارات منها، وفق الاتفاق المُوقع بينهما في نوفمبر الماضي.

وواصلت الصحيفة زعمها، في تقرير لها حمل عنوان: «القوات التركية ستظل في ليبيا طالما استمر الطلب»، إن حكومة الوفاق وقعت اتفاقًا مع تركيا بموجبه ستستمر الأخيرة في تقديم دعمها ومساعدتها الإنسانية والمشورة لليبيا.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية- لم تسمها- أن تركيا ترى أن الحكومة الشرعية الليبية هي حكومة الوفاق، وأن تركيا متواجدة في ليبيا بدعوة منها وبطلبها المستمر بالتواجد.

وتابعت المصادر: “وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الوفاق وتركيا سنستمر في تقديم الدعم في الصحة الإنسانية والتعليم، وسنواصل تقديم المساعدة والدعم الاستشاري العسكري، وكما قلنا دائمًا، فإن هدفنا هو ضمان سلامة الأراضي ووقف إطلاق النار المستدام والسلام الدائم والاستقرار في ليبيا”.