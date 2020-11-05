إجمالي صدقات الولايات المتحدة على ليبيا بلغ 850 مليون دولار منذ سنة 2011

تصدقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ليبيا بأكثر من 18.2 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة في بيان لها إن إجمالي مساعدات الولايات المتحدة على ليبيا بلغ نحو 850 مليون دولار منذ سنة 2011 من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم التنمية الشاملة في ليبيا.

وأكد البيان أن الوكالة تتعاون مع مؤسسات حكومة الوفاق غير المعتمدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم تعزيز أسس دولة ليبية ولدعم الاستقرار والاعتماد على الذات في ليبيا.

وأوضح البيان أن الوكالة تقدم مساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الفورية لليبيين المتضررين من الصراع بين الأطراف الليبية، لافتا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل من خلال شراكاتها مع حكومة الوفاق غير المعتمدة والمؤسسات الليبية والمجتمع المدني على دعم المانحين للقطاع الصحي وتنسيق المساعدة الذاتية.

وتابع البيان أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يقدم أكثر من 3.5 مليون دولار كمساعدات لدعم الفئات السكانية الضعيفة في ليبيا خلال مكافحة انتشار فيروس كورونا بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر، موضحا أن إجمالي مساعدات الولايات المتحدة إلى ليبيا من أجل مكافحة فيروس كورونا وصلت إلى أكثر من 18.2 مليون دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24