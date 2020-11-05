إعادة تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية 

أعادت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية.

واختارت اللجنة العليا في اجتماعها اليوم أساتذة واستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من كافة المدن والمناطق، ليكونوا من ضمن اللجنة الطبية، كما سيعاد تشكيل اللجان الفرعية بالبلديات على أن تكون مهنية طبية تنفيذية بحتة.

هذا وناقشت اللجنة آراءها وخططها للمرحلة المقبلة، مؤكدة على ضرورة تقديم الآراء الطبية العاجلة فيما يتعلق ببروتوكلات المرض والعلاج والشفاء منه، إضافة إلى التوصيات الطبية لكافة الشؤون الحياتية خلال هذه المرحلة والمدة المقبلة.

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