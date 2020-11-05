رئيس «الوطني للحقوق» المصري: قطر تنفذ استراتيجية جديدة للفوضى في ليبيا

حذر المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان المصري، من الاستراتيجية القطرية التي بدأت الدوحة تنفيذها في ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

وشدد «العسال»، في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة الانتباه الشديد مما تشهده الدوحة على مدار الأسبوعين الماضيين من استقبال مسؤولي حكومة الوفاق، الذين وصفهم بأنهم رعاة للميليشيات وتنظيم الإخوان في ليبيا.

وقال العسال، إن قطر على مدار السنوات الماضية نفذت مخططا إجراميا في ليبيا وساندت كل الميليشيات والتنظيمات الارهابية والقاعدة وخلقت كيانات مسلحة.

وأضاف: “اليوم مع تزايد الحديث عن الحوار السياسي، والرغبة في وضع أفق سياسي للأزمة الليبية تلتف قطر من جديد حول الوضع وتزيد سخونته، وتقترب ممن لهم علاقة وطيدة بالميليشيات فقطر تكره حلول السلام في ليبيا”.

وشدد على أن النية القطرية الخبيثة هى الإبقاء على جبهة ليبيا مشتعلة وإيذاء كل جيران ليبيا وتهديد أمنهم عبر هذه التنظيمات المتطرفة وبقاء الفوضى.