شرطة الرجبان تقبض على متهم بالسطو المسلح

تمكن رجال مركز شرطة الرجبان بالجبل الغربي -بعد التحري وجمع المعلومات- من إلقاء القبض على أحد المطلوبين “الخطرين” بالقرب من أحد محطات غسيل سيارات في مدينة الرجبان، بعد ورود بلاغات من المواطنين بتعرضهم للسطو المسلح وسرقتهم بالإكراه وعملية قتل على الطريق الجنوبية الشمالية الرابطة بين شكشوك وجادو والرجبان والرحيبات .

وجاء في الصفحة الرسمية لداخلية الوفاق أنه خلال التحقيق مع المتهم اعترف بقيامه بخطف شاب وتصويره وابتزازه وكذلك سرقة مبلغ مالي قدره 45 ألف دينار ليبي من أحد المواطنين المسافرين، بقوة السلاح وقيامه بمطاردة مواطن آخر وإصابته فى قدمه بعيار نارى ولا يزال التحقيق جاري بالوقائع المسجلة، كما اتخدت الإجراءات القانونية حيال مرتكب جرائم السطو المسلح المقبوض عليه.

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