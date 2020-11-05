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شرطة الرجبان تقبض على متهم بالسطو المسلح

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن رجال مركز شرطة الرجبان بالجبل الغربي -بعد التحري وجمع المعلومات- من إلقاء القبض على أحد المطلوبين “الخطرين” بالقرب من أحد محطات غسيل سيارات في مدينة الرجبان، بعد ورود بلاغات من المواطنين بتعرضهم للسطو المسلح وسرقتهم بالإكراه وعملية قتل على الطريق الجنوبية الشمالية الرابطة بين شكشوك وجادو  والرجبان والرحيبات .

وجاء في الصفحة الرسمية لداخلية الوفاق أنه خلال التحقيق مع المتهم اعترف بقيامه بخطف شاب وتصويره وابتزازه وكذلك سرقة مبلغ مالي قدره 45 ألف دينار ليبي من أحد المواطنين المسافرين، بقوة السلاح وقيامه بمطاردة مواطن آخر وإصابته فى قدمه بعيار نارى ولا يزال التحقيق جاري بالوقائع المسجلة، كما اتخدت الإجراءات القانونية حيال مرتكب جرائم السطو المسلح المقبوض عليه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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