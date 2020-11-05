حكماء ومشايخ شرق ليبيا: الأجسام السياسية لا تمثلنا ومتمسكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

أعرب حكماء ومشايخ وأعيان قبائل القطعان والمنفي بشرق ليبيا، عن استيائهم من أن تركيبتهم الاجتماعية لا يوجد من يمثلها في حوار تونس، مؤكدين أن الأجسام السياسية الموجودة لا تمثلهم.

وشدد الحكماء في بيان مرئي لهم، الأربعاء، على تمسكهم بألا تتعدى أي فترة انتقالية مدة سنة ونصف، على أن تتم بعدها انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية.

وذكر الحكماء أنه بناء على تمثيل شرق ليبيا مخزونا بشريا ومساحة جغرافية شاسعة من هذا الوطن، فيجب علينا ألا نكون بعيدين عما يحدث في البلد، وما تشهده الساحة من جهود حثيثة للوصول لحل لإنهاء الانقسام من خلال المفاوضات السياسية وفق المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين.

وأضاف الحكماء أن الأطراف السياسية أغرقت الوطن في الفساد وانعدام السيادة وعجزت حتى عن حماية مواطنيها وذلك من خلال الولاءات العابرة للحدود والبحث عن مصالح شخصية ضيقة.

وقال الحكماء، إننا نؤكد على تمسكنا بمنصب رئيس الوزراء لشرق ليبيا في أي اتفاق سياسي قادم، طالما أن مبدأ المحاصصة هو المتفق عليه الآن بين الأطراف المتحاورة.

كما طالب الحكماء والمشايخ، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإعلان عن المعايير التي بموجبها تم اختيار أعضاء منتدى الحوار الليبي في تونس المستقلين حرصًا منهم على ضمان نجاحه وحتى لا تغيب أي قوة مؤثرة في أي حوار قادم.

وشدد الحكماء على ضرورة محاربة الفساد وإحالة الفاسدين إلى الجهات القضائية والرقابية والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وثروات الشعب.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في البلاد، وتردي الأوضاع المعيشية.

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