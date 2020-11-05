الثني يبحث سير عمل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي 

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، سير عمل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وأبرز العراقيل التي تواجه الصندوق وسبل حلها، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الصندوق، إبراهيم الجيار، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، فتحية حامد.
هذا وأكد الثني على ضرورة توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات كافة لهم، إضافة إلى الشرائح الأخرى التي يرعاها الصندوق، مشددا على العمل الجماعي لتوفير الخدمات بالشكل المطلوب.
من جهتها قدمت الوزيرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن خطة الوزارة والهيئة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
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