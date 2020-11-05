الثني يبحث سير عمل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي 

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، سير عمل الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وأبرز العراقيل التي تواجه الصندوق وسبل حلها، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الصندوق، إبراهيم الجيار، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، فتحية حامد.

هذا وأكد الثني على ضرورة توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات كافة لهم، إضافة إلى الشرائح الأخرى التي يرعاها الصندوق، مشددا على العمل الجماعي لتوفير الخدمات بالشكل المطلوب.

من جهتها قدمت الوزيرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن خطة الوزارة والهيئة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.

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