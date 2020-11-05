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“العقوري” يبحث مع السفير الإسباني مستجدات المشهد الليبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري -خلال اتصال هاتفي – مع سفير مملكة اسبانيا لدى ليبيا “فرانشيسكو خافيير” أخر المستجدات السياسية وجهود مجلس النواب من أجل التهدئة والعودة للحوار-حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبرلمان الليبي .

وأكد العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع مملكة اسبانيا في جميع المجالات والعمل على القضايا المشتركة بين البلدين، مقدما التهنئة لــ”خافيير” لاعتماده سفيراً لبلاده لدى ليبيا ، كما جدد شكره لدور اسبانيا في دعم استقرار ليبيا، فيما أكد السفير الاسباني حرص بلاده على تطوير التعاون مع ليبيا في جميع المجالات والحرص على عودة السلام والاستقرار .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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