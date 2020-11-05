المدعي العسكري للوفاق: أوقفوا فساد «نعمان الشيخ» بدلا من منحه الاستمرارية

طالب المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بضرورة تكليف رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان ينتحل صفة رئيسا نعمان الشيخ.

وذكر المدعي العسكري الخاص بحكومة الوفاق، في خطاب له أن التحقيقات بينت قيام منتحل صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ بإخفاء تقرير ومستندات تتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية بجهاز الطب العسكري بوزارة الصحة التابعة للوفاق والمرتكبة من قبل وكيل الوزارة محمد هيثم.

وأضاف الخطاب أن استمرار المعني بمزاولة صفة لم تمنح له من جهة شرعية يشكل عبئا على الدولة وحقوق المواطن، مستغربا من عدم اتخاذ إجراءات حول انتحال الشيخ صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأعرب عن استغرابه من قرار منح هذا المنتحل استمراريه بتقلد المنصب الذي لم يصدر فيه قرار تكليف في السابق حتى يتم التمديد له، مطالبا بتكليف رئيس جديد للهيئة حتى يتمكن المدعي العام العسكري والجهات الأخرى من التعامل مع الجهة الرقابية ومكافحة الفساد.