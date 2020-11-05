“تعليم الوفاق”.. اهتمام متزايد بمركز بحوث التقنيات الحيوية

تواصل وزارة التعليم بحكومة الوفاق اهتمامها ورعايتها لمركز بحوث التقنيات الحيوية التابع لهئية أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، حيث قام وزير التعليم المكلّف “محمد عماري زايد” -الأربعاء- بزيارة تفقدية للمركز الكائن في العاصمة طرابلس.

شملت الزيارة التفقدية معامل المركز ومتابعة سير آلية العمل اليومي فيما يتعلق بتحليل المسحات الأنفية وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة على استخدام تقنية التفاعل المتسلسل لإنزيم البلمرة الأني،(RT- PCR)، كما عقد الوزير اجتماعاً مع باحثي وباحثات المركز وعلى رأسهم مديره الدكتور ” آدم إبراهيم الزغيد”.

وقامت رئيسة قسم الهندسة الوراثية، رئيسة اللجنة الفنية لمجابهة جائحة كورونا ، الدكتورة “إيناس محمد الحضيري” بعرض تقديمي مرئي للتعريف بالبرنامج المتّبع داخل المركز فيما يخص تحليل المسحات الأنفية، والتي يتم إحالتها للمركز من عدة جهات، حيث بلغ عدد العيّنات التي تم تحليلها داخل المركز منذ بداية الجائحة حوالي 94 ألف عينة.

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