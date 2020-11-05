أنباء عن ترحيب مصري بتولي باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة بعد اجتماعه بعباس كامل

نقلت مصادر مطلعة عن الوفد المرافق لوزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا أن الأخير التقى رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل وتحصل على موافقة القاهرة على توليه رئاسة الحكومة الجديدة الموحدة، بعد الاتفاق على النقاط الأساسية موضع الخلاف.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت أمس الأربعاء، بهبوط إحدى طائرات حفتر الخاصة من طراز “داسو فالكون 50″، في مطار القاهرة قادمة من الأردن.

وأوضحت المصادر إن ذلك جاء بعد ساعتين من هبوط طائرة وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا بالقاهرة.

وكانت معلومات قد تواردت عن إقامة تحالف بين حفتر وباشاغا، يسعى الأخير من خلاله للحصول على منصب رئيس الوزراء، بهدف السيطرة على المناصب السيادية في الحكومة الانتقالية القادمة.

وكانت مصادر خاصة قد أفادت أمس الأربعاء، بأن هناك اتفاقا تم بين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، وحفتر، يقضي بتولي باشاغا رئيس الحكومة الجديدة على أن يتولى حفتر قيادة الجيش فيها.

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