لقاء رئيس البرلمان مع “تجمع النخب البرقاوية”

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح -بمكتبه في مدينة القبة- مع أعضاء تجمع النخب البرقاوية وبحث معهم آخر مستجدات الأزمة الليبية ومبادرته لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا-حسب ما أورده المقوع الرسمي للبرلمان الليبي.

وأعرب أعضاء تجمع النخب البرقاوية -خلال اللقاء- عن دعمهم وتأييدهم للمبادرة مثمنين الجهود المبذولة في البحث عن حل سلمى يجمع الليبيين على كلمة سواء، كمات طالبوا بتثبيت حقوق “إقليم برقة” في التمثيل السياسي والاقتصادي وحقها في تولي المناصب السيادية والحكومة والوزرات والهيئات الدبلوماسية، موضحين بأن الدولة الليبية تأسست على نظام الأقاليم.

كما أكد تجمع النخب البرقاوية على رفضهم لمسودة مشروع الدستور مطالبين باستبعاد طرحها على الاستفتاء الشعبي حتي يتمكن الليبيون من التوافق على مشروع دستور صحيح يقر حقوق الأقاليم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية