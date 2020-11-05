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لقاء رئيس البرلمان مع “تجمع النخب البرقاوية”

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح -بمكتبه في مدينة القبة- مع أعضاء تجمع النخب البرقاوية وبحث معهم آخر مستجدات الأزمة الليبية ومبادرته لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا-حسب ما أورده المقوع الرسمي للبرلمان الليبي.

وأعرب أعضاء تجمع النخب البرقاوية -خلال اللقاء- عن دعمهم وتأييدهم للمبادرة مثمنين الجهود المبذولة في البحث عن حل سلمى يجمع الليبيين على كلمة سواء، كمات طالبوا بتثبيت حقوق “إقليم برقة” في التمثيل السياسي والاقتصادي وحقها في تولي المناصب السيادية والحكومة والوزرات والهيئات الدبلوماسية، موضحين بأن الدولة الليبية تأسست على نظام الأقاليم.

كما أكد تجمع النخب البرقاوية على رفضهم لمسودة مشروع الدستور مطالبين باستبعاد طرحها على الاستفتاء الشعبي حتي يتمكن الليبيون من التوافق على مشروع دستور صحيح يقر حقوق الأقاليم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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