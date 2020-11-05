بلدية الرجبان تزيل المكبات العشوائية

أشرف المجلس التسييري لبلدية الرجبان على إزالة عدد من المكبات العشوائية للقمامة والنفايات ومخلفات البناء الواقعة في داخل البلدية، منها المكبات الواقعة في أحياء “تيبشان” و”الخزان” و “وادي الذخيرة”.

وأضافت البلدية في تدوينة لها أن الحملة لا تزال مستمرة في إزالة المكبات الأخرى الواقعة في “غابة الشفي” و”أولاد عبيد” و “قصر دلة” و”قصر الحاج”.

وطالب المجلس التسييري للبلدية خلال منشوره من المواطنين المحافظة على نظافة مدينتهم لما فيه الفائدة للجميع وأن الإضرار بالبيئة سيتأذى منه الجميع، ناصحةً من يريد التخلص من القمامة والنفايات ومخلفات مواد البناء أن يتجه إلى مقر شركة النظافة بالرجبان، بجانب معهد التكوين المهني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية