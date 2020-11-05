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بلدية الرجبان تزيل المكبات العشوائية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشرف المجلس التسييري لبلدية الرجبان على إزالة عدد من المكبات العشوائية للقمامة والنفايات ومخلفات البناء الواقعة في داخل البلدية، منها المكبات الواقعة في أحياء “تيبشان” و”الخزان” و “وادي الذخيرة”.

وأضافت البلدية في تدوينة لها أن الحملة لا تزال مستمرة في إزالة المكبات الأخرى الواقعة في “غابة الشفي” و”أولاد عبيد” و “قصر دلة” و”قصر الحاج”.

وطالب المجلس التسييري للبلدية خلال منشوره من المواطنين المحافظة على نظافة مدينتهم لما فيه الفائدة للجميع  وأن الإضرار بالبيئة سيتأذى منه الجميع، ناصحةً من يريد التخلص من القمامة والنفايات ومخلفات مواد البناء أن يتجه إلى مقر شركة النظافة بالرجبان، بجانب معهد التكوين المهني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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