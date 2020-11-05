غريبيل يؤكد بدء انسحاب قوات الوفاق من سرت والجفرة تدريجيا

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة الممثل لحكومة الوفاق غير المعتمدة الفيتوري غريبيل، إن قوات الوفاق ستبدأ الانسحاب من منطقتي سرت والجفرة بشكل تدريجي بوصفهما خطوط التماس كما نص الاتفاق بغدامس وجنيف.

وأضاف في تصريح إعلامي أن العمل سيكون بالتدريج وسيجري التركيز على سحب المرتزقة أولا والأسلحة الثقيلة إلى حين رجوع كل الوحدات إلى مقراتها الأصلية.

وأشار إلى أن المنطقة المحددة بعد انسحاب القوات من مناطق الوسط في ليبيا، ستكون من جنوب سوكنة أي بوابة الفقهاء إلى بوقرين غربا ثم إلى بن جواد شرقا.

وبين أنه سيكون هناك فراع أمني عقب الإخلاء في هذه المناطق المحددة، مشيراً إلى أن القوة المشتركة الشرطية ستنتشر هناك لتأمينها، وستكون تلك القوة من جميع أنحاء ليبيا.

ولفت إلى أن سحب القوات سيكون من كامل التراب الليبي، موضحاً أن أي منطقة فيها قوات بحالة صراع أو حرب سيجري إعادتها وإرجاعها إلى أماكنها الأصلية بداية من سرت والجفرة.

ولفت غريبيل إلى أن القوات القادمة من بنغازي سترجع إليها وكذلك المقبلة من مصراتة ستعود إلى مدينتها وطرابلس أيضا.

وأفاد بأنه بعد إفراغ سرت والجفرة سيجري تسليمها للقوة المشتركة الشرطية المشكلة من كامل ليبيا لكي تتولى تأمينها بإشراف الداخلية وتحت إشراف لجنة 5+5 في البداية.

ونوه غريبيل إلى أن المذكور في المؤتمر الصحفي هو الخطوط العريضة للعمل، وأن الإخلاء سيكون بالتدريج من الأسلحة الثقيلة والمرتزقة بإشراف لجنة 5+5 مع مراقبين دوليين هم سيتابعون مع لجنة الـ10 بأعداد بسيطة ستكون في سرت والجفرة.

وبيّن أن مقر 5+5 الرئيس سيكون سرت وأن هناك لجانا أخرى في الجفرة ومناطق الوسط على غرار الهلال النفطي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الغرفة المشتركة الشرطية سيكون لها مقران أو غرفتان رئيسية في سرت وأخرى فرعية في الجفرة.

ولفت غريبيل إلى أن لجنة 5+5 ستكون هي واللجان الفرعية المنبثقة عنها موجودة من البداية هناك لأنها المشرفة على عملية الإخلاء لكي تشرف وترفع التقارير عن عملية الإخلاء وترتيبها وتوقيتاتها وعددهم بسيط وقد يزداد العدد كلما زادت المدة.

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