القاهرة تدعو لوقف التدخلات الخارجية الهدامة في الشأن الليبي

أكدت مصر أمس الأربعاء، موقفها الرافض لكافة التدخلات في الشأن الليبي مع ضرورة العمل على استقرار البلاد وإنهاء معاناة الشعب الليبي.

وقال أسامة عبد الخالق سفير مصر بإثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الإفريقي إن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية يؤكد ضرورة حفظ وحدة وسيادة الأراضي الليبية، ووقف التدخلات الخارجية الهدامة المدفوعة بأطماع ومصالح ضيقة دون اعتبار لاستقرار ومعاناة الشعب الليبي، مع التنويه بالدور الإيجابي لدول جوار ليبيا، وعلي رأسها مصر، في مساعيها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشاد عبد الخالق بالنجاحات التي تحققت مؤخراً علي صعيد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم برعاية أممية، والذي ساهم فيه بشكل مباشر الاجتماعات التي استضافتها مصر خلال الفترة الأخيرة ومنها “محادثات الغردقة” في شهر سبتمبر الماضي.

كما أكد عبد الخالق، أهمية دعم الاتحاد الإفريقي للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة الليبية وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

جاء ذلك في إطار مشاركة مصر في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والذي تناول الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية الحالية في ليبيا، فضلاً عن الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار والجهود الدولية والأممية الجارية لتنفيذه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24