أحوال الطقس اليوم: أمطار وسحب رعدية على مناطق الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي، تصحبها سحب رعدية، ومن المتوقع أن تكون نسبة الأمطار جيدة، مما يتسبب في جريان المياه ببعض الأودية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و28 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

فرصة سقوط أمطار من حين لآخر، تصحبها خلايا رعدية، خاصة على مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و28 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و27 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا