هل ترفض تركيا إخراج قواتها العسكرية من ليبيا؟

تواصل تركيا رفضها وقف التدخل العسكري في ليبيا، رغم توقف القتال بين طرفيْ النزاع منذ أشهر، وعودة الجانبين إلى طاولة الحوار، وسط تفاؤل محلي ودولي وأممي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر أمنية تركية، قولها إن الجيش التركي “سيواصل التواجد في ليبيا طالما تريد حكومة “الوفاق” ذلك”، في مؤشر صريح على رفض فكرة الخروج عسكريًا من ليبيا.

ويتعارض هذا الإصرار التركي على إبقاء ذراع عسكري في ليبيا، مع اتفاق تاريخي توصلت إليه لجنتا “5+5″ العسكريتان في جنيف، ويقضي بوقف إطلاق نار دائم في كافة البلاد، وخروج المقاتلين الأجانب من البلاد، ووصفت حينها البعثة هذا الإنجاز بـ”نقطة التحول المهمّة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

عزم أممي على تقريب وجهات النظر سياسيًا وعسكريًا بين الفرقاء الليبيين، يُقابله تمسّك تركي بالتدخل في شؤون ليبيا؛ التي بدأت تسير بخطوات ثقيلة نحو التوافق، بعد أشهر وسنوات من التوتر والبُعد عن الاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية