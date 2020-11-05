ليبيا الان

هل ترفض تركيا إخراج قواتها العسكرية من ليبيا؟

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل تركيا رفضها وقف التدخل العسكري في ليبيا، رغم توقف القتال بين طرفيْ النزاع منذ أشهر، وعودة الجانبين إلى طاولة الحوار، وسط تفاؤل محلي ودولي وأممي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر أمنية تركية، قولها إن الجيش التركي “سيواصل التواجد في ليبيا طالما تريد حكومة “الوفاق” ذلك”، في مؤشر صريح على رفض فكرة الخروج عسكريًا من ليبيا.

ويتعارض هذا الإصرار التركي على إبقاء ذراع عسكري في ليبيا، مع اتفاق تاريخي توصلت إليه لجنتا “5+5″ العسكريتان في جنيف، ويقضي بوقف إطلاق نار دائم في كافة البلاد، وخروج المقاتلين الأجانب من البلاد، ووصفت حينها البعثة هذا الإنجاز بـ”نقطة التحول المهمّة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا”.

عزم أممي على تقريب وجهات النظر سياسيًا وعسكريًا بين الفرقاء الليبيين، يُقابله تمسّك تركي بالتدخل في شؤون ليبيا؛ التي بدأت تسير بخطوات ثقيلة نحو التوافق، بعد أشهر وسنوات من التوتر والبُعد عن الاستقرار.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لن يكون لها قيمة اصلا فى ظل نقل العاصمة الى سرت وعدم تاثر القرار السياسى بها ولن تجد من يمولها اصلا فى طرابلس بل ستكون قوات احتلال مرفوضة من الجميع وستكون هناك مقاومة شعبية مسلحة ضدها

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