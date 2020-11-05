«مكافحة الأمراض»: 853 إصابة جديدة بـ«كورونا» و500 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء.

وتعافى 500 مصاب، في حين توفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 3384 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1316 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100 عينة، ومختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية 200 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 200 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 90 عينة.

إضافة إلى مختبر مستشفى بن جواد العام 12 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 46 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 331 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 76 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني زواره سبع عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 65 ألفا و440 حالة، منها 26 ألفا و423 نشطة، وتعافي 38 ألفا و110 مصابين، بينما توفي 907 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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