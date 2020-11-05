ملتقى الحوار السياسي في تونس محور مباحثات سعيد lمع رئيس الوزراء الإيطالي

ليبيا – تلقى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أمس الأربعاء مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي.

كما تم التطرق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للرئاسة التونسية إلى الحوار الليبي – الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم. وقد عبّر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي عن دعمه وتمنّياته بالنجاح لهذا الحوار.

وذكّر سعيد بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم، وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة، مبينًا أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية