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ملتقى الحوار السياسي في تونس محور مباحثات سعيد lمع رئيس الوزراء الإيطالي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تلقى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أمس الأربعاء مكالمة هاتفية من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي.

كما تم التطرق وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للرئاسة التونسية إلى الحوار الليبي – الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم. وقد عبّر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي عن دعمه وتمنّياته بالنجاح لهذا الحوار.

وذكّر سعيد بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم، وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة، مبينًا أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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