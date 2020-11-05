المبشر يوجه رسالة إلى المشاركين في حوار تونس

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

05 November, 2020

وجه رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر، رسالة إلى المشاركين في الحوار السياسي الليبي المقرر انعقاده برعاية الأمم المتحدة في تونس نوفمبر الجاري.

وقال المبشر في نص رسالته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”أيها الذاهبون إلى تونس، ننتظر منكم ما يجمع ولا يفرق، ننتظر منكم مواقف لا تؤلم، ننتظر منكم تضميد الجراح، ننتظر منكم مواساة الأيتام، ننتظر منكم نكران الذات، ننتظر منكم وضع المركب على الطريق، ننتظر منكم إسعاد الوطن الحزين، ننتظر منكم إرجاع قيمة ليبيا في عيون أهلها، ننتظر منكم إرجاع الثقة في بعضنا، ننتظر منكم إيقاف الحروب والثارات والدماء، ننتظر منكم أن تكونون رجال الوطن ورواده، ننتظر منكم أن تكونوا جبالا ورجالا، رغم الآلام أمل، ورغم الحزن فرح، ورغم الوجع شفاء، ورغم العطش ارتواء، ورغم الفقر غناء، ورغم التشرذم اجتماع، ورغم المؤامرات نصر، ورغم التدخلات عزه وتماسك، ورغم الظلام شمعة، ورغم النباح قافلة الوصول، وان فشلتم نعذركم ولا نلوم الا أنفسنا لأننا سلمنا أمرنا للغريب ومكناه من رقابنا، وان الأمر كله بيد الله. استودع عندكم عيون الليبيين وآهات الليبيين وآمال الليبيين فلا تخذلوهم واستودع الله وطني”، وذلك بحسب نص الرسالة.