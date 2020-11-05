انتقادات حقوقية تلاحق عملية إعادة ألف مهاجر إلى ليبيا

اعترض خفر السواحل الليبي ألف مهاجر غير قانوني، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في البحر المتوسط، وقام بإرجاعهم جميعًا إلى ليبيا، بحسب ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة.

وانتقدت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسيهلي، عمليات إعادة المهاجرين إلى ليبيا بسبب ظروف احتجازهم هناك؛ داعية إلى إنهاء عمليات “الاعتقال التعسفي” للمهاجرين في ليبيا، حسب قولها.

وسبق أن انتقدت الباحثة الأولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمختصّة في شؤون ليبيا، في منظمة “هيومان رايتس ووتش”، حنان صلاح، عمليات الاحتجاز التعسفي التي يتعرّض لها مهاجرون في ليبيا.

ودعت “صلاح” الاتحاد الأوروبي، إلى تعليق الدعم الذي يُقدّمه لخفر السواحل؛ إلى حين التأكد من احترام سلامة المهاجرين وحقوقهم.

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