اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بنغازي تعيد تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية

ليبيا – أعادت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المُشكّلة بقرار القائد العام للقوّات المُسلّحة المشير خليفة حفتر تشكيل اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا.

اللجنة قامت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحّة باختيار أساتذة واستشاريين لعضويتها في مختلف التخصصات الطبية ومن مختلف المدن والمناطق، كما أعادت تشكيل اللجان الفرعية بالبلديات على أن تكون مهنية طبية تنفيذية بحتة.

واجتمعت اللجنة أمس الأربعاء في مقر رئاسة الأركان العامة في الرجمة، واستمعت لآرائها وخططها للمرحلة المقبلة، مؤكدة على ضرورة تقديم الآراء الطبية العاجلة فيما يتعلق ببروتوكلات المرض والعلاج والشفاء منه، إضافة إلى التوصيات الطبية لكافة الشؤون الحياتية العامة خلال هذه المرحلة، والمدة المقبلة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية