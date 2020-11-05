الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 7 حالات وفاة و 853 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة و 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه استلم 3384 عينة من عدة مختبرات، مبينا أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 1316عينة، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 200 عينة، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة 90عينة، ومن مختبر مستشفى بن جواد العام 12 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 46عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 76 عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4عينات، ومن مختبر فرع المركز مصراتة 331عينة ، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غدامس 2، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 200عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني زواره 7 عينات .

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2531 عينة سالبة، و 853 عينة موجبة، منها 602 حالات جديدة، و 251 حالة مخالطة، مشيرا إلى تماثل 500 حالة للشفاء.

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