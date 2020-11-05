النعاس: كلمة الشعب هي الفيصل

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

05 November, 2020

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، تأكيده على أن الشعوب هي صاحبة السلطة التأسيسية وهي مصدر كل السلطات في الدولة.

وقال النعاس في ورقة بعنوان (الشعب الجزائري والاستفتاء على الدستور)، :”يوم 8 يناير 2020 قام الرئيس الجزائري (بتعيين لجنة التعديلات الدستورية) ومهمتها إجراء تعديلات دستورية على الدستور الجزائري المعدّل سنة 2016. وقد أجرت اللجنة المعيّنة من رئيس الجمهورية أكثر من 160 تعديلا دستوريا منها 10 تعديلات جوهرية، مع إضافة مواد جديدة ليكون عدد مواد الدستور الجديد 225 مادة. صوّت البرلمان الجزائري يوم 9 سبتمبر 2020 بالإجماع لصالح مشروع الدستور الجديد ، وانطلقت يوم 7 أكتوبر وحتى 28 أكتوبر 2020 حملة دعائية في وسائل الإعلام لشرح بنود الدستور وتوضيحه للناخبين من أجل تمكين الشعب من الاستفتاء. يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 مكّنت السلطات الجزائرية الشعب الجزائري من ممارسة حقه الدستوري من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الدستور وقول كلمته الفاصلة إما بــ( نعم للتعديلات الدستورية) أو بــ( لا للتعديلات الدستورية)”.

وأوضح النعاس أن إجراء الاستفتاء تم وفق آلية ديمقراطية جاءت كالآتي:

عدد الناخبين المسجلين 24,475,310 ( إجمالي الناخبين )

عدد الناخبين المقترعين 5,636,172 ( 23% من اجمالي الناخبين)

عدد الاصوات الصحيحة 5,023,385 ( 20% من إجمالي الناخبين)

عدد الأصوات المرفوضة 612٬787

عدد الأصوات الموافقة ( نعم) 3,355,518 ( 66% من الأصوات الصحيحة)

عدد الاصوات الرافضة ( لا ) 1,667,867 ( 33% من الاصوات الصحيحة)

وأضاف قائلا :”تمت الموافقة على الدستور الجديد بنسبة ( 18% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين). وتم اعتماد الدستور الجزائري الجديد، لتبدأ الجزائر حقبة جديدة من تاريخها”.

وتابع النعاس، :”الخلاصة: بغضّ النظر عن النتيجة، تبقى الآلية الديمقراطية واجبة الاحترام من الجميع. وما أرجوه في بلادي الحبيبة ليبيا هو تكاتف كل الجهود من أجل تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي فق آلية دستورية صحيحة من خلال التصويت العلني الحر المباشر بمقر الهيئة التأسيسية بمدينة البيضاء يوم 2017/7/29 وبأغلبية دستورية معزّزة تجاوزت المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وبموافقة (43 عضوا) من أصل (44 عضوا) حاضرين ويمثلون كل المناطق والدوائر الانتخابية في البلاد وذلك بنسبة 98%. وتبقى كلمة الشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع هي الكلمة الفيصل”.