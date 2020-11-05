«موانئ الموقتة» توقف التعامل مع المخلصين الجمركيين بدءا من يناير المقبل

أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الموقتة قرارا بوقف التعامل مع المخلصين الجمركيين بخصوص العوائد السيادية، بعد تصفية ما عليهم من ديون، بدءا من الأول من يناير المقبل.

ونص القرار رقم 17 للعام 2020، على أن تلتزم الوكالات الملاحية بدفع قيمة العوائد السيادية «عوائد الرصيف»، الواردة على السفن الموكلة عليها حسب حجم البضائع المذكورة في مستند كشف الوقائع، بحيث تحصل مباشرة دون التعامل مع جهات أخرى، حسب ما جاء على صفحة ميناء بنغازي البحري، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

كما تحصل الوكالة قيمة العوائد السيادية على المستلم، كلا حسب حجم بضاعته، على أن تدرج عبارة «تم سداد رسوم عوائد الرصيف»، في أمر التسليم.

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