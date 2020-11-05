قيس سعيّد: الحل في ليبيا لن يكون إلا من الليبيين أنفسهم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، مجددا أن الحل فيما يتعلق بالمسألة الليبية، لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم.

وشدد سعيد، على أن “الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها، فيما عبر كونتي عن دعمه وتمنياته بالنجاح للحوار الليبي.

وكانت قد انطلقت اجتماعات تمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي بمشاركة كافة الأطياف الليبية عبر الدائرة المغلقة وبرعاية أممية، في 26 أكتوبر الماضي.

وتستضيف تونس الاجتماع المباشر في 9 نوفمبر الجاري، في محاولة لحلحلة الأزمة الليبية وإيجاد حل سياسي.

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، في 23 أكتوبر الماضي، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.

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