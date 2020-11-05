«مكافحة الأمراض»: 853 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 500 حالة ووفاة 7 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاربعاء 04 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (241).

واستلم المركز عدد (3384) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1316) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (90) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (12) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (46) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (331) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (76) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (7) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2531) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (853) عينة موجبة لفيروس كورونا (602 جديدة + 251 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 381 حالة جديدة

عدد 95 حالة مخالطة

2.الخمس

عدد 8 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

3.العجيلات

عدد 14 حالة جديدة

4.السبيعة

عدد 3 حالة مخالطة

5.جنزور

عدد 25 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 3 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

7.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

8.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

9.الشويرف

عدد 1 حالة جديدة

10.الجفارة

عدد 5 حالة جديدة

11.مصراته

عدد 97 حالة مخالطة

12.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

13.قصر الأخيار

عدد 24 حالة جديدة

14.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

15.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

16.جادو

عدد 2 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

17.صبراته

عدد 11 حالة جديدة

18.بني وليد

عدد 21 حالة جديدة

19.خليج السدرة

عدد 10 حالة جديدة

20.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

21.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

22.وادي زمزم وابونجيم

عدد 6 حالة مخالطة

23.الماية

عدد 10 حالة جديدة

24.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

25.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

26.زواره

عدد 15 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

27.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

28.سبها

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

29.الشاطئ

عدد 6 حالة جديدة

30.الغريفة

عدد 10 حالة مخالطة

31.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

32.البوانيس

عدد 1 حالة مخالطة

33.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

34.وادي عتبة

عدد 3 حالة جديدة

35.القلعة

عدد 5 حالة جديدة

36.الحرابة

عدد 4 حالة جديدة

37.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

38.النواحي الأربع

عدد 17 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

39.باطن الجبل

عدد 4 حالة جديدة

40.الزاوية الغرب

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 500 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 389 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في الخمس

3.عدد 12 حالة في صرمان

4.عدد 4 حالات في باطن الجبل

5.عدد 4 حالات في درج

6.عدد 3 حالات في خليج السدرة

7.عدد 3 حالات في غدامس

8.عدد 60 حالة في مصراته

9.عدد 11 حالة في وادي زمزم وابونجيم

10.عدد 1 حالة في الكفرة

11.عدد 5 حالات في العجيلات

عدد 6 حالات في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في الخمس

2.عدد 1 حالة في صرمان

3.عدد 1 حالة في صبراته

4.عدد 1 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في العجيلات

6.عدد 2 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 65440

2.الحالات النشطة : 26423