تأكيدات باستئناف الرحلات بمطار سبها الأسبوع المقبل

عقد آمر المنطقة العسكرية سبها عبدالقادر النعاس ابو النيران، اجتماعا مع رئيس مصلحة الطيران المدني عبدالحميد جادالله، ونائب رئيس هيئة المواصلات مسعود خليفه علي، لبحث أخر الترتيبات لإعادة فتح واستئناف الرحلات من وإلى مطار سبها الدولي الأسبوع المقبل.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، إن الاجتماع عقد على خلفية تعليمات القائد العام خليفة حفتر الخاصة بتأمين مطار سبها، وما قام به آمر المنطقة العسكرية سبها من إجراءات بخصوص توفير الأمن من كل الجوانب بما فيها أمن وسلامة المسافرين من وإلى مطار سبها المدني من قبل الأجهزة الأمنية المختصة بتأمين المطار، وبعد أخذ الأذن من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بخصوص فتح واستئناف الرحلات من وإلى المطار، لافتا إلى أنه تم مناقشة ملف إعطاء الاذن للشركات الناقلة لاستئناف رحلتها على حسب الجداول المتفق عليها للرحلات بداية من الأسبوع القادم.

وكانت بوابة إفريقيا الإخبارية قد انفردت منذ أيام بنشر خبر إعلان استئناف الرحلات الداخلية والخارجية من مطار سبها الدولي، حيث يأتي الخبر تأكيدا لما نشرته البوابة في هذا الصدد.

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