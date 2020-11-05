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الدرسي: الزخم الدولي سيدفع تركيا إلى سحب المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شكّك عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في إمكانية إخراج المرتزقة من غرب ليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا تحاول كسب جولات في ملفّات أخرى بهؤلاء المرتزقة الذين ملئت بهم ليبيا.

الدرسي أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن تبني مجلس الأمن لاتفاق العسكريين في غدامس، وإصداره قرارًا سيضمن تطبيق الاتفاق، مؤكدًا أن الزخم الدولي هو الذي سيدفع تركيا إلى سحب المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن الحركة الدبلوماسية الأمريكية هي التي ستدفع نحو إيجاد حل سريع جدًا في ليبيا، وإخراج المليشيات المسلحة منها، عبر ممارسة الضغط على حكومة السراج ووكلائها في قطر وتركيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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    – هئية علماء العصيدة التابعة للمخابرات السعودية التابعة للمخابرات البريطانية – أين ملوكهم من نصرة سيدنا رسول الله اليوم .؟.
    لدينا عدة أسئلة لجماعة العصيدة في السعودية وثم لكلابهم المسعورة في الدول العربية ومنها .؟.
    – ماهي الأسباب التي جعلت العصيدة حرام في المولد النبوي ياجماعة العصيدة؟.
    – هل المكونات الداخلة في العصيدة هي حرام أم آكل العصيدة حرام .؟.
    – هل العصيدة حرام في الشريعة الاسلامية أم الشريعة اليهودية أم الشريعة المسيحية .؟.
    – ماهي الاسانيد التي عتمدت عليها جماعة العصيدة في تحريم العصيدة .؟.
    – من المفتي الذي حرم العصيدة – وكيف حرمها – ولماذا حرمها .؟.
    – هئية علماء العصيدة في السعودية – أين الحديث الشريف الذي يحرم العصيدة .؟.
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    – ياهئية علماء العصيدة في السعودية – شراء المرتزقة ونقلهم لليمن وليبيا وسوريا حلال والعصيدة في المولد النبوي حرام .؟.
    – جماعة العصيدة في الدول العربية ليس لها همنا سواء البطون والفروج ونشر دين مستر هنفر .؟.
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    نقترح على جميع حكومات العالم والشعوب العربية بإن تعتمد الأسماء الجديدة لجماعات السعودية التابعة لها وهي “جماعة العصيدة” التابعة ” لهئية علماء العصيدة في السعودية” يطلقون على السعودية أسم جديد بدلا من أسم المملكة العربية السعودية لتصبح مملكة العصيدة العربية وجماعاتها.

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