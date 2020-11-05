الدرسي: الزخم الدولي سيدفع تركيا إلى سحب المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية

ليبيا – شكّك عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في إمكانية إخراج المرتزقة من غرب ليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا تحاول كسب جولات في ملفّات أخرى بهؤلاء المرتزقة الذين ملئت بهم ليبيا.

الدرسي أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن تبني مجلس الأمن لاتفاق العسكريين في غدامس، وإصداره قرارًا سيضمن تطبيق الاتفاق، مؤكدًا أن الزخم الدولي هو الذي سيدفع تركيا إلى سحب المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن الحركة الدبلوماسية الأمريكية هي التي ستدفع نحو إيجاد حل سريع جدًا في ليبيا، وإخراج المليشيات المسلحة منها، عبر ممارسة الضغط على حكومة السراج ووكلائها في قطر وتركيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية