الأمم المتحدة: قرار داعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار سيفيد ليبيا

طالب ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بإصدار قرار داعم لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه سيفيد تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من صدور قرار من مجلس الأمن لتدعيم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: “إن الصوت السريع والموحد من مجلس الأمن مفيد دائمًا للأطراف الليبية ولجهودنا لتحقيق السلام والاستقرار”.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، قد طالبت الثلاثاء، مجلس الأمن بتعجيل إصدار قرار ملزم لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف، في إشارة لقرار الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، وفقا لما ذكرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عقب انتهاء اجتماع اللجنة بغدامس والذي استمر ليومين.