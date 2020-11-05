ضبط تشكيل عصابي في طرابلس

تمكن فرع طرابلس بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص على متن مركبة آلية معتمة الزجاج ولا تحمل لوحات معدنية يمتهنون ترويج المخدرات داخل مدينة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه تم ضبط هذا التشكيل متلبسا وبحوزتهم مجموعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام وأسلحة نارية نوع “بي كي تي و كلاشن كوف وعدد 2 مسدسات”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم إحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.