«مالية الوفاق» تحيل مرتبات أكتوبر للمصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، أنها سلمت اليوم الخميس، أذونات صرف مرتبات شهر أكتوبر، الخاصة بجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، أفادت بأن التنفيذ سيكون خلال بضعة أيام.

«مالية الوفاق» توقف 17 ألف راتب بينها 6915 حالة لمتوفين

يذكر أن الوزارة أوقفت في تحديثها لمنظومة المرتبات 17 ألف مرتب، وهو الإجراء الذي قال مدير المكتب الإعلامي للوزارة إنه «يتطابق مع القانون، ويدخل من باب مكافحة الفساد»، موضحا أن منظومة المرتبات بالوزارة رُبطت بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بند المرتبات.

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