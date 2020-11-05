«الثني» يعطي الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشاريع المحلات الغربية التابعة لبلدية بنغازي 

أعطى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، الإذن للمجلس التسييري لبلدية بنغازي بالتعاقد لتنفيذ مشاريع المحلات الغربية التابعة للبلدية.
وأكد الحساب الرسمي للحكومة الليبية على فيسبوك، في بيان، اليوم الخميس، أن «الثني» اجتمع في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، مختلف المشاريع المستهدف تنفيذها بمناطق غرب بنغازي.
وأوضح البيان، أن “الثني أصدر تعليماته بمنح الإذن للتعاقد على مجموعة من المشاريع الخدمية لصالح مجموعة من المحلات الغربية التابعة لبلدية بنغازي”، لافتًا إلى أنه “أصدر تعليماته العاجلة بضرورة الإسراع في استكمال طريق بنغازي سلوق”.
من جانبه أشار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أنه على تواصل تام مع كافة المحلات التابعة لبلدية بنغازي لضمان وصول الخدمات لكافة المواطنين.
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