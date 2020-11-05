«الثني» يعطي الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشاريع المحلات الغربية التابعة لبلدية بنغازي 

أعطى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، الإذن للمجلس التسييري لبلدية بنغازي بالتعاقد لتنفيذ مشاريع المحلات الغربية التابعة للبلدية.

وأكد الحساب الرسمي للحكومة الليبية على فيسبوك، في بيان، اليوم الخميس، أن «الثني» اجتمع في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، مختلف المشاريع المستهدف تنفيذها بمناطق غرب بنغازي.

وأوضح البيان، أن “الثني أصدر تعليماته بمنح الإذن للتعاقد على مجموعة من المشاريع الخدمية لصالح مجموعة من المحلات الغربية التابعة لبلدية بنغازي”، لافتًا إلى أنه “أصدر تعليماته العاجلة بضرورة الإسراع في استكمال طريق بنغازي سلوق”.

من جانبه أشار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أنه على تواصل تام مع كافة المحلات التابعة لبلدية بنغازي لضمان وصول الخدمات لكافة المواطنين.