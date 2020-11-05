الثني يتابع تنفيذ المشاريع الخدمية ببنغازي

منح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الخميس، الأذن للمجلس التسييري لبلدية بنغازي بالتعاقد لتنفيذ مشاريع المحلات الغربية التابعة للبلدية.

وأصدر الثني تعليماته بمنح الاذن للتعاقد على مجموعة من المشاريع الخدمية لصالح مجموعة من المحلات الغربية التابعة لبلدية بنغازي، كما أصدر تعليماته العاجلة بضرورة الإسراع في استكمال طريق بنغازي سلوق.

بدوره، أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أنه على تواصل تام مع كافة المحلات التابعة لبلدية بنغازي لضمان وصول الخدمات لكافة المواطنين.