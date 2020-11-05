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وضع آليات للإفراج عن مرتبات العاملين بالجهات العامة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل مع وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة وأعضاء مجلس النواب بطرابلس؛ آليات الإفراج عن مرتبات العاملين بالجهات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع، شارك فيه المسؤولون عن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب بطرابلس.

وتناول الاجتماع إمكانية وضع آلية للإفراج عن مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، إضافة إلى بحث البرامج المتاحة التي يمكن من خلالها الإفراج عن المرتبات الموقوفة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة عبد المنعم بالكور ووزير المالية والاقتصاد، فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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