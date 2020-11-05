وضع آليات للإفراج عن مرتبات العاملين بالجهات العامة

بحث وزير العمل مع وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة وأعضاء مجلس النواب بطرابلس؛ آليات الإفراج عن مرتبات العاملين بالجهات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع، شارك فيه المسؤولون عن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب بطرابلس.

وتناول الاجتماع إمكانية وضع آلية للإفراج عن مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، إضافة إلى بحث البرامج المتاحة التي يمكن من خلالها الإفراج عن المرتبات الموقوفة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة عبد المنعم بالكور ووزير المالية والاقتصاد، فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك.

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