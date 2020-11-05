عقيل: على الليبيين ألا يسمحوا للأوباش بإرجاعنا إلى المربع الأول للعنف والفوضى

ليبيا – قال الباحث السياسي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل: “بايدن يشد الرحال إلى البيت الأبيض وانتم نمتم وطال نومكم أيها الليبيون، فلا تسمحوا أرجوكم لأوباشكم بإعادتكم الى مربع العنف فور انشغال أمريكا عنكم بنفسها”.

عقيل أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رحيل نورلاند المتغطرس وهو قريب أيضًا، والمجيء لكم بمبعوث أممي مرتبك وهو قريب جدا أيضًا، والذي لن يعني لأمريكا بايدن المشغولة عنه بنفسها في شيء”.

وأكد على أن ليبيا نفسها لن تدخل محور التفكير الأمريكي من جديد قبل منتصف العام القادم، مشيرًا إلى أن الدول المتدخّلة في ليبيا ستختفي جميعها أيضًا من المشهد الليبي المباشر خوفًا من إثارة غضب بايدن الذي هددها بفتح ملفاتها، وسيبدأ قريبا جدًا بعد أنفاسها عليها وفقًا لقوله.

واختتم حديثه قائلًا: “افعلوا شيئًا أيها الليبيين فور شروع أوباشكم بردكم إلى المربع الأول للعنف والفوضى، لا تسمحوا لهم بذلك أبدًا، اضغطوا عليهم وبقوة ليحولوا مصيبة سقوط ترمب ومصيبة فوز بايدن إلى فرصة كبيره لصنع سلامنا الخاص”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية