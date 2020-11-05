“دوجاريك” يدعو مجلس الأمن لدعم قرار وقف النار في ليبيا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن صدور قرار داعم لوقف إطلاق النار سيفيد في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقال “دوجاريك”، خلال مؤتمر صحافي، إن الصوت السريع والموحّد من مجلس الأمن مفيدٌ دائمُا للأطراف الليبية، وجهود تحقيق السلام والاستقرار.

ووقعت الأطراف الليبية في الـ23 من أكتوبر الماضي اتفاقًا يقضي بوقف إطلاق نار دائم في البلاد، بعد جولات مفاوضات ماراثونية أجرتها لجنة “5+5” العسكرية في جنيف.

وطالبت اللجنة المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، برفع الاتفاق إلى مجلس الأمن الدولي لاعتماده وضمان أكبر قدر من الالتزام به.

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