تسجيل 4 إصابات بكورونا في مدن الواحات

أكد بيان للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، من أصل 45 عينة تم فحصها.

وأضافت اللجنة في منشور على صفحتها بالفيسبوك أن الإصابات توزعت على حالتين في مدينة جالو وحالة واحدة في كل من اجخرة وأوجلة.

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