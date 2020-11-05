تمهيدا لافتتاحه.. «عقوب» يتفقد مستشفى طب وجراحة العيون ببنغازي

أجرى وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لأعمال التوسعة والإنشاء والتطوير بمستشفي طب وجراحة العيون بنغازي، برفقة مدير عام المستشفي الدكتور سليمان نشاد وبحضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي ومدير مكتب الوزير طارق نوح ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبدالله البراني ورئيس غرفة عمليات الطواري بالوزارة إبراهيم اليتيمي وذلك تمهيدا لافتتاحه في الأول من يناير من العام المقبل.

واطلع وزير الصحة، خلال جولته داخل المستشفى، على التجهيزات من المباني والإنشاءات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والوقوف على جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، إلى جانب تفقده جودة التنفيذ وحالة الجهوزية الكاملة .

وأشار وزير الصحة، إلى أهمية سرعة الانتهاء من جميع الترتيبات المطلوبة لافتتاح المستشفى في الوقت القريب بهدف بدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمراجعين في أقرب وقت ممكن لرفع كفاءة المنظومة الصحية إلى مستوي طموح المواطن الليبي.

ومن جانبه، أشار مدير إدارة المشروعات بالوزارة إلى أنه جار العمل حالياً على قدم وساق، لتجهيز باقي المتطلبات قبيل موعد افتتاح المستشفي وفقا للمواصفات الفنية والتجهيزات الحديثة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ السعة السريرية لمستشفى طب وجراحة العيون بنغازي تتجاوز “120” سرير .